Дональд Трамп заявил, что готов предложить помилование основателю Викиликс Джулиану Ассанжу

Впрочем, это произойдет, если он назовет источник, от которого были получены тексты писем, хранившихся на серверах Демократической партии.
2020-09-18T15:32:17+03:00
2020-09-18T15:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 18 сентября 2020
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