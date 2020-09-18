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15:32, 18 сентября 2020

Дональд Трамп заявил, что готов предложить помилование основателю Викиликс Джулиану Ассанжу

Впрочем, это произойдет, если он назовет источник, от которого были получены тексты писем, хранившихся на серверах Демократической партии.



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