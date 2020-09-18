Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил о разработке сервиса «Народный каршеринг»

Он позволит москвичам сдавать свои автомобили в краткосрочную аренду. Как считает Ликсутов, это позволит владельцу заработать, а городу – разгрузить дороги. По статистике, более 90% времени люди не пользуются своими машинами.
2020-09-18T15:31:28+03:00
2020-09-18T15:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 18 сентября 2020
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