Интерфакс: Власти Москвы не планирует вводить масштабные ограничительные меры, несмотря на рост инфицированных

Власти Москвы, по данным источника «Интерфакса», не планирует вводить новые масштабные ограничительные меры, несмотря на рост инфицированных коронавирусом. В мэрии считают, что ситуация стабильная. По прогнозам, число ежедневно выявляемых случаев может вырасти до полутора тысяч в сутки. Напомним, согласно последним оперативным данным, COVID-19 накануне подтвердился почти у восьмисот человек. Значительный рост числа инфицированных происходит по всей стране.
2020-09-18T15:05:25+03:00
2020-09-18T15:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 18 сентября 2020
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