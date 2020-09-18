Интерфакс: Власти Москвы не планирует вводить масштабные ограничительные меры, несмотря на рост инфицированных

Власти Москвы, по данным источника «Интерфакса», не планирует вводить новые масштабные ограничительные меры, несмотря на рост инфицированных коронавирусом. В мэрии считают, что ситуация стабильная. По прогнозам, число ежедневно выявляемых случаев может вырасти до полутора тысяч в сутки. Напомним, согласно последним оперативным данным, COVID-19 накануне подтвердился почти у восьмисот человек. Значительный рост числа инфицированных происходит по всей стране.