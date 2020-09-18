Ситуацию в Белоруссии сегодня обсуждают в Женеве на экстренной сессии Совета ООН по правам человека

Она проходит на повышенных тонах.

На экстренных дебатах в Женеве показали видеообращение одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Она напомнила о задержаниях, избиениях и изнасилованиях мирных протестующих и смерти нескольких человек в ходе акций протеста. Тихановская, в прошлом единственный кандидат в президенты от оппозиции, заявила о необходимости международного вмешательства в ситуацию в республике. Призвала срочно направить в Белоруссию мониторинговую миссию и установить факты нарушения прав человека. Постоянный представитель республики в ООН потребовал прервать трансляцию выступления Тихановской. Юрия Амбразевича поддержали коллеги из России, Китая и Венесуэлы, сообщает агентство ТАСС. Они даже призвали остановить дебаты. Амбразевич отрицал, что в отношении демонстрантов в Минске и других городах применяли насилие. Он уверял, что по всем жалобам — а их почти тысяча — проводят проверку. По мнению постпреда, в Белоруссии нет политзаключённых, а власти могут сами мирно разрешить ситуацию в стране. Украина, Польша, Нидерланды и ряд других стран поддержали белорусов, которые требуют ухода президента Лукашенко. При этом глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в видеобращении призвал Москву воздержаться от дестабилизирующих шагов в отношении Белоруссии. Представитель России при ООН Геннадий Гатилов расценил такие заявления как попытку стран Запада цитата «путем давления и угроз» повлиять на итоги выборов в Белоруссии.

Дебаты в ООН проходят по инициативе Германии.