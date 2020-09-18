Центробанк сохранил уровень ключевой ставки на прежнем уровне

Показатель остался на отметке 4,25% годовых.

ЦБ решил приостановить курс на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики. В качестве одной из причин сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне регулятор назвал инфляцию, темпы которой, как отмечается, сейчас немного выше ожиданий. На это влияют активное восстановление спроса после наиболее тяжелой фазы эпидемии коронавируса и ослабление рубля. При этом Центробанк не исключил, что в дальнейшем ключевая ставка может снижаться: этот вопрос будет рассматриваться на ближайших ситуациях. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее уверяла, что пространство для снижения еще есть. Вместе с тем там отмечают, что экономика восстанавливается после снятия целого ряда ограничений быстрее прогноза, хотя и темпы будут замедляться.

Сохранение ключевой ставки на уровне 4,25% годовых прогнозировало и большинство экспертов. Часть из них отмечала, что на настроения инвесторов влияла непростая ситуация, связанная с отравлением политика Алексея Навального и допускаемыми рядом западных стран новых санкций против России. Кроме того, влияют и протесты в Белоруссии, отмечали аналитики. Из-за этого, как пишет интернет-издание РБК, эксперты прогнозировали, что ЦБ предпочтет не добавлять новых дестабилизирующих факторов.

Нынешний уровень ключевой ставки в России – минимальный за всю историю. С апреля он снизился почти на 2 процентных пункта.