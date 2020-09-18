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Эксклюзив Эха 14:37, 18 сентября 2020

СПЧ разработает цифровой кодекс о защите прав человека в условиях развития информационных технологий

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработает цифровой кодекс о защите прав человека в условиях развития информационных технологий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Это пока очень условное название. Есть несколько законов, где затрагиваются те или иные аспекты регулирования в цифровой области, но единого документа нет. И некоторые юристы полагают, что необходим цифровой кодекс, который регулирует многочисленные виды деятельности в цифровой сфере. Но пока концептуального документа, что и как регулировать, нет. Говорить о законодательном воплощении этих идей пока рано. Задача СПЧ — составить этот концептуальный документ», — рассказал В.Фадеев.

Он уточнил, что сейчас в СПЧ создается рабочая группа «по защите прав граждан в цифровой среде». По словам В.Фадеева, в нее войдут члены Совета и хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети». Итогом их работы должен стать доклад для президента РФ Владимира Путина о том, с какими проблемами сталкиваются сейчас граждане в интернете: травлей, мошенничеством, слежкой.
«Проблема утечки персональных данных, мошенничество — до сих пор нет ответа на вопрос, а можно ли сделать такие системы защиты, что утечки будут невозможны, что хакеры не смогут туда влезать и воровать данные. Даже на технические вопросы пока ответов нет», — сказал В.Фадеев.

Он добавил, что документ может быть подготовлен к декабрю, когда традиционно президент РФ встречается с членами Совета.



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