Новый адвокат актера Ефремова подал апелляцию в Мосгорсуд, попросив назначить условный срок по делу о ДТП

Новый адвокат актера Михаила Ефремова подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, попросив назначить актеру условный срок по делу о ДТП в центре столицы.

Владимир Васильев, как пояснили в Пресненском суде Москвы, считает, что Ефремову можно дать 4 года условно. Этот срок меньше низшего предела, предусмотренного статьей о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Минимально она предусматривает 5 лет заключения. Между тем, согласно законодательству, приговор может быть мягче в исключительных случаях. С чем новый адвокат Ефремова связывает необходимость не только в два раза уменьшить ему срок, но и выпустить на свободу, не уточняется. Накануне расширенную апелляцию подал и бывший адвокат актера Эльман Пашаев, представлявший его интересы в Пресненском суде.

Ефремову ранее по делу об аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, назначили 8 лет заключения. Он содержится в СИЗО на севере Москвы. Суд пришел к выводу, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на Садовом кольце на встречную полосу, где врезался в фургон «Лада». Ефремов несколько раз менял свои показания, но в последнем слове сказал, что все же признает вину, однако суд учитывал это лишь частично.

В прокуратуре ранее говорили, что довольны приговором Ефремову.