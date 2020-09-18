В ГД поступил законопроект о десятикратном увеличении штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает десятикратное увеличение суммы штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом. Его авторы – «единороссы» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Прежде всего, речь идет о защите персональных данных сотрудников правоохранительных органов.