Центральный банк после трех снижений оставил неизменной ключевую ставку

В сообщении регулятора говорится, что это связано с ускорением инфляции, а также возможностью введения санкций в отношении России. Как напоминает агентство Bloomberg, большинство аналитиков полагали, что ЦБ оставит ключевую ставку неизменной.
2020-09-18T15:32:00+03:00
2020-09-18T15:35:44+03:00
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15:32, 18 сентября 2020
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