Пандемия коронавируса в этом году привела к заметному увеличению числа лауреатов шуточной Шнобелевской премии

Наградой за сомнительный вклад в науку организаторы отметили сразу нескольких мировых лидеров, в том числе, и российского президента. Имена победителей объявил учредитель премии, редактор издания «Анналы невероятных исследований» Марк Абрахамс.

Абрахамс добавил, что белорусский президент Александр Лукашенко удостоен премии уже во второй раз. Семь лет назад белорусского президента и его милицию отметили «шнобелевкой» за запрет публичных аплодисментов в стране и задержание однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении запрета.