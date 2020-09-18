Волгоградский Ротор пропустит второй матч подряд

Команда ушла на карантин.

Ротор не полетит в Ростов на матч 8 тура с одноименным клубом. В команде 7 случаев заражения КОВИД-19 и она в полном составе ушла на карантин. ОБ этом сообщает пресс-служба клуба. В нем, кроме того, сообщается, что заболевание протекает в легкой форме и никто не госпитализирован. Все футболисты находятся дома. О том, насколько долго продлиться самоизоляция полка неизвестно. Формулировка звучит весьма неопределенно «ближайшее время». Вспышка коронавируса в Роторе началась еще 12 сентября. В результате клуб пропустил матч с Краснодаром и ему было присуждено техническое поражение. Летом, когда продолжались матчи предыдущего сезона, в такой же ситуации оказался Тамбов. Команда не смогла провести несколько матчей и покинула Премьер-Лигу, однако турнирная дистанция для Тамбова была куда короче. Пока Волгоградский клуб с двумя очками занимает в таблице последнее место

Решение о судьбе матча примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.