В России уже больше недели ускоряется темп суточного прироста инфицированных коронавирусом

Сегодня оперативный штаб сообщил о том, что эта цифра составляет почти шесть тысяч — 5905, — такое произошло впервые с конца июля. Из них в Москве впервые с конца июня было зафиксировано более 800 случаев заражения за сутки.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых горожан максимально сократить контакты. Чтобы избежать заражение коронавирусом. Также он рекомендовал предприятиям по возможности сохранить дистанционную форму работы.

Сергей Собянин заверил, что коронавирус стал протекать в большинстве случаев в менее тяжелой форме. В Роспотребнадзоре рассказали агентству РИА Новости, что по их данным вирус мутирует, подстраиваясь под человека — заметно сократилось число летальных исходов. В санитарном ведомстве предполагают, что скорее всего, он станет сезонной инфекцией.