Израиль одной из первых стран возвращает карантинные меры

Соответствующие ограничения вступают в силу в эти минуты. Несколько дней назад премьер-министр Биньямин Нетаньяху объяснил необходимость возвращения карантина тем, что ускорился рост заболеваемости коронавирусом. На протяжении трех недель в стране будут закрыты школы, рестораны, торговые центры и гостиницы. Жителям страны разрешат отходить от дома не больше чем на один километр. Между тем, сегодня в стране начинают отмечать наступление Нового года по иудейскому календарю.