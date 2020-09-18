Израиль одной из первых стран возвращает карантинные меры

Соответствующие ограничения вступают в силу в эти минуты. Несколько дней назад премьер-министр Биньямин Нетаньяху объяснил необходимость возвращения карантина тем, что ускорился рост заболеваемости коронавирусом. На протяжении трех недель в стране будут закрыты школы, рестораны, торговые центры и гостиницы. Жителям страны разрешат отходить от дома не больше чем на один километр. Между тем, сегодня в стране начинают отмечать наступление Нового года по иудейскому календарю.
2020-09-18T14:07:25+03:00
2020-09-18T14:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:07, 18 сентября 2020
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