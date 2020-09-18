Кремль: В истории вокруг отравления Алексея Навального слишком много абсурда

В истории вокруг отравления Алексея Навального слишком много абсурда, — считают в Кремле. Как сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва до сих пор не получила никаких данных ни от Берлина, ни от Организации по запрещению химического оружия. При этом он подчеркнул, что в России в анализах одного из ведущих российских оппозиционеров отравляющих веществ не обнаружили. Песков также добавил, что Владимиру Путину не докладывают о текущем положении дел в этой истории. Ему бы доложили, если бы обнаружили следы химического оружия, — подчеркнул Песков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает иностранные спецслужбы причастными к отравлению Алексея Навального. На это, по словам Володина, указывают последние заявления Европарламента. Проблема вмешательства иностранных структур председатель нижней палаты парламента хотел бы обсудить со своими немецкими коллегами.

Версия об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией, политика Алексея Навального не исключалась, но не получила подтверждений. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это одна из версий. Она не исключалась с самого начала, но не получила подтверждений, ибо отравление подразумевает нахождение в крови отравляющих веществ. В крови пациента отравляющие вещества в Омске и в лабораториях в Москве найдены не были», — сказал он.

Вместе с тем Д.Песков отметил, что Москва обеспокоена «в связи с той информацией, которая поступает от коллег в Берлине». «Они говорят, анализы показали, что речь идет об отравлении. К таким же выводам пришли лаборатории из Франции, Швеции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые приехали к больному и взяли анализы у пациента. К сожалению, мы не имеем такой возможности или потому, что этого не хотят наши берлинские коллеги, или потому, что этого не хочет сам больной», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Д.Песков подчеркнул, что «все это вызывает вопросы». «Пока мы на эти вопросы ответить не можем. Это затрудняет наши попытки выяснить, что же произошло», — уточнил он.

Тем не менее, по словам Д.Пескова, Россия продолжает предпринимать эти попытки. «Де-факто ситуация следующая: в техническом секретариате ОЗХО нам говорят — ничего не знаем, обращайтесь к немцам, а немцы нам говорят — ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО. Тем не менее, мы не оставляем попыток. Мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине», — заключил он.

В свою очередь, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров считает, что высказывания Володина это вброс очередной версии.

Накануне соратники Алексея Навального, а также сетевое издание «Проект» рассказали, что по их сведениям Навальный был отравлен еще до аэропорта Томска. Албуров рассказал, что бутылку, на которой немецкие эксперты нашли следы яда «Новичок», сотрудники ФБК забрали из гостиничного номера, где останавливался главный критик Кремля.