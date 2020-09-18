Правительство хочет урезать расходы на лекарства при лечении редких заболеваний

За три года бюджет может сэкономить почти 20 миллиардов рублей.

Планы Белого дома описаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. РБК со ссылкой на документ сообщает, что правительство сокращает ассигнования Минздраву по программе «14 высокозатратных нозологий», то есть заболеваний. В их число входят гемофилия, муковисцидоз и рассеянный склероз. Существующий с 2008 года перечень уже несколько расширялся, но не включает часто упоминаемую в последнее время спинально-мышечную атрофию.

Регионы направляют в Министерство здравоохранения заявки на дорогостоящие препараты, которые оплачиваются не из местного, а из федерального бюджета. В ближайшие три года программа будет сокращена на 20 миллиардов рублей. Ежегодно на закупку лекарств будет тратиться на 10 процентов меньше, чем сейчас.

Эксперты считают, что программа, напротив, должна расширяться. Александр Саверский из Лиги защиты пациентов говорит, Минздрав будет требовать от фармкомпаний удешевления препаратов, а указанных в новом проекте бюджета средств явно не хватает.

В Минздраве предложения по сокращению лекарственной программы не комментировали.

Люди с редкими заболеваниями, не получив необходимые лекарства, начнут умирать, — сказал «Эху Москвы» соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

Член думского комитета по охране здоровья депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный не верит, что Минздрав сократит бюджет для таких больных. Он высказал предположение, что деньги на лекарства возьмут из нового налога.

О планах повысить налог до 15% для тех россиян, кто получает более пяти миллионов рублей в год, еще летом говорил президент Владимир Путин. Он, правда, отмечал, что собранные деньги направят на лекарства для российских детей с редкими заболеваниями. Проект поправок в бюджетный кодекс по этому поводу был внесен в Госдуму еще накануне.