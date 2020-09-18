Синоптики предупреждают о первых заморозках в московском регионе

Они ожидаются в воскресенье и понедельник. Ночью температура может опуститься до -1 градуса. До сих пор самой холодной в Москве ночь была 16 сентября — +6 градусов.
2020-09-18T13:33:46+03:00
2020-09-18T13:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 18 сентября 2020
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