Самый большой нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Как пишет РБК, еще в мае судно сменило имя на «Максим Горький», с июня оно перерегистрировано в российском реестре. В нем указано, что «Максим Горький» принадлежит российско-венесуэльской компании «Трансокеания».
2020-09-18T13:33:24+03:00
2020-09-18T13:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 18 сентября 2020
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