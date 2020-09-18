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Эксклюзив Эха 13:32, 18 сентября 2020

Руководство Боткинской больницы намерено экономить на зарплатах медиков из-за крупного долга

Свои доходы управленцы также пообещали сократить.

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал коллективу, что сокращение выплат вызвало указание Смольного. Портал «Фонтанка-ру» со ссылкой на аудиозапись обсуждения с медиками рассказывает, что город потребовал сократить долг больницы по кредитам. Последние годы их брали на содержание некоторых корпусов учреждения, поскольку фонд обязательного медицинского страхования не покрывал эти расходы, считает бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев. Для того, чтобы сократить четырёхсотмиллионный долг, нынешняя администрация намерена уменьшить надбавки и стимулирующие выплаты медикам. Речь идет об уменьшении оплаты переработоки и отмене премий. На этом до конца года сэкономят около четверти общей суммы долга больницы, при этом каждый сотрудник в среднем получит на сто тысяч меньше. Отмечу, действующий руководитель больницы Денис Гусев сообщил «Эху Москвы», что эти сведения устарели, и администрация медучреждения намерена сохранить выплаты, однако, какие именно — не уточнил.

Городская прокуратура проверила законность кредитов, которые получила Боткинская больница. Надзорное ведомство не нашло нарушений в действиях руководства медучреждения.



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