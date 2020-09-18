В Израиле сегодня с 14 часов начинает официально действовать трехнедельный карантин

Власти анонсировали его еще неделю назад. Ограничительные меры возобновляются из-за роста числа инфицированных коронавирусом в стране. Теперь израильтяне не смогут отходить от дома дальше, чем на один километр, разрешено собираться в помещении группами до десяти человек, на открытом воздухе – до двадцати. Запрещено ходить в гости. Кроме того, остается обязательным ношение масок под угрозой штрафа в 500 шекелей – это около 11 тысяч рублей.