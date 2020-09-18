В президентском Совете по правам человека предлагают создать в России цифровой кодекс

Как сообщил газете «КоммерсантЪ» глава совета Валерий Фадеев, он необходим для того, чтобы защитить граждан от травли в соцсетях, утечек банковских данных, тотальной слежки с помощью камер видеонаблюдения. В совете считают нужным привлечь к разработке кодекса отечественных хакеров.
2020-09-18T13:31:45+03:00
2020-09-18T13:31:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2711229-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 18 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие» Андрей Макаревич, Владимир Спиваков, Гарри Бардин, Леонид Десятников, Алексей Гориболь, Полина Осетинская, Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Наталья Зубаревич, Павел Чухрай, Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Ирина Прохорова…