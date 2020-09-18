В президентском Совете по правам человека предлагают создать в России цифровой кодекс

Как сообщил газете «КоммерсантЪ» глава совета Валерий Фадеев, он необходим для того, чтобы защитить граждан от травли в соцсетях, утечек банковских данных, тотальной слежки с помощью камер видеонаблюдения. В совете считают нужным привлечь к разработке кодекса отечественных хакеров.