Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей. Таким образом, жалоба защиты осталась без удовлетворения. Адвокаты просили избрать Фургалу залог, как более мягкую меру пресечения. Бывший губернатор свою вину не признает.