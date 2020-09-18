Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей. Таким образом, жалоба защиты осталась без удовлетворения. Адвокаты просили избрать Фургалу залог, как более мягкую меру пресечения. Бывший губернатор свою вину не признает.
2020-09-18T13:31:09+03:00
2020-09-18T13:31:09+03:00
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13:31, 18 сентября 2020
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