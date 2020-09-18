Алешковский: Сокращение бюджета на закупку лекарств приведет к увеличению смертности людей с редкими заболеваниями

Сокращение бюджета на закупку лекарств приведет к увеличению смертности людей с редкими заболеваниями. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство России сократит бюджет на закупку лекарств. Таким образом Минздрав недополучит 19,5 млрд руб. на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний.

«Если это правда, то это удар по самым слабым людям, которые не могут защитить себя сами из-за дороговизны лекарства. Такие больные просто умрут», — сказал М.Алешковский.

Он пояснил, что орфанные заболевания очень редкие, поэтому лекарства для их лечения стоят очень больших денег. «Например, есть заболевание спинально-мышечная атрофия, от него помогает самое дорогое лекарство в мире «Золгенсма», которое стоит 2,5 млн долларов за один укол», — отметил М.Алешковский.

Он добавил, что в России по закону дети с орфанными заболеваниями могут получать лечение за счет бюджета. М.Алешковский напомнил, что правительство даже повысило налоги для обеспечения лекарствами больных с редкими заболеваниями, однако этой меры оказалось недостаточно. «Этих 60 млрд рублей не то, что недостаточно — это капля в море. 60 млрд рублей хватит только на детей со спинально-мышечной атрофией, а взрослых больных значительно больше», — заключил он.