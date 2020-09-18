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13:06, 18 сентября 2020

Фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством на 10 лет за подделку документов

Дело Сотсковой напоминает скандал с российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко, из-за которого всероссийской федерации легкой атлетики грозит полное отстранение с запретом выступлений на международной арене. Стало известно, что Мария отсутствовала в заявленном месте, куда допинг-офицеры могли приехать для отбора проб, а в качестве объяснения представила поддельную медицинсакую справку. Кроме того, ТАСС сообщает со ссылкой на свои источники, что в одной из проб спортсменки найдено запрещенное вещество. Официального объявления пока нет. Фактически для спортсменки этот срок означает завершение карьеры. В 30 лет вернуться в большой спорт после десятилетнего отсутствия невозможно. В своем инстаграме спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку.

Высшим достижением Марии Сотсковой является второе место в финале Гран-При 2017 года. На Олимпийских Играх в Корее она заняла 8 место.



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