Сразу несколько экспертов и политологов отказались от предложенной ЦИКом встречи с главой ведомства

На мероприятии должны были обсуждаться, в том числе изменения на сайте комиссии, которые осложнили доступ к базе данных.

Идея встретиться стала ответом Эллы Памфиловой на открытое письмо в адрес Центризбиркома. Представители экспертного сообщества раскритиковали появившуюся на сайте необходимость многократного ввода кода из букв и цифр, после которой открывается доступ к данным об итогах голосования. Таким образом, стала невозможна машинная выгрузка сведений, что затруднило процесс анализа выборов.

Несмотря на готовность Памфиловой пообщаться с экспертами, не все подписанты обрадовались этой перспективе. Первым от встречи отказался Александр Кынев. Политолог обвинил членов ЦИК в откровенном нарушении избирательных прав граждан в интересах партии власти. Не намерены участвовать один из основателей сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, политтехнолог Константин Калачев и политолог Алексей Захаров, который в числе замечаний к ведомству упомянул появившееся в этом году многодневное голосование, передает Znak.com. Политолог Екатерина Шульман пока думает над приглашением, отказываться от встречи не будет Григорий Мельконьянц из движения «Голос».

Встреча в ЦИКе намечена на 23 сентября.