Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, передает корр. ТАСС из зала суда.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Районный суд ранее продлил срок ареста Фургалу до 9 декабря. Защита была не согласна с данным решением и обжаловала его, отметив, что считает его необоснованным, немотивированным и нарушающим нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.