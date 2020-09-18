Банк России зафиксировал рекордный за два года объем переводов

В июле их объем составил более 800 миллионов долларов. Большая часть этих денег, почти 700 миллионов, шла в страны СНГ, — пишет газета РБК. До этого рынок трансграничных переводов падал с марта, в апреле он опустился до минимума в 302 миллиона долларов. Это произошло из-за закрытия границ и приостановки работы предприятий и магазинов.

Восстановление началось лишь в мае. Но в целом, по оценке экспертов, на рост объема переводов повлиял так называемый отложенный спрос.