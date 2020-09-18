Арбитражный суд Москвы отклонил иск к вдове бывшего мэра города Юрия Лужкова Елене Батуриной на 13 миллиардов рублей

Финансовый управляющий Виктора Батурина, брата Елены Батуриной, Эренцен Манжеев требовал признать незаконным отчуждение пакета акций компании «Интеко».



Компания Интеко была создана Еленой Батуриной, которая в 2011 году, вскоре после отставки Юрия Лужкова, продала большую часть акций совладельцу Бинбанка Михаилу Шишханову.