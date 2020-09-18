Один из лидеров белорусской оппозиции, Светлана Тихановская уверена, что ситуация в республике требует незамедлительного международного вмешательства. Об этом она сказала, выступая на заседании Совета ООН по правам человека, которое проходит в эти минуты в Женеве.

Действия официального Минска, по словам Тихановской, находятся в прямом противоречии со всеми международными нормами.

В свою очередь постпред Белоруссии Юрий Амбразевич отрицает факты насилия задержанных и пропавших без вести. По его словам, сейчас силовики проводят проверку по каждой из более чем 900 жалоб на действия милиции и внутренних войск.