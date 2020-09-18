Силовики пресекли деятельность крупной преступной группы, распространявшей поддельные билеты, сообщили в СК

Силовики пресекли деятельность крупной преступной группы, распространявшей поддельные билеты, сообщили в Следственном комитете. Как утверждается, незаконным путем злоумышленникам удалось за два года заработать в общей сложности 1 млрд рублей.

Схема заключалась в создании сайтов-двойников известных театров и спортивных арен, пояснили в ведомстве. По версии следствия, преступная группа из более чем 50 человек продавала через них билеты на спектакли и спортивные состязания по завышенным ценам.

Обнаружить злоумышленников, говорят в Следственном комитете, удалось во время расследования дела о продаже билетов в Мариинский театр через поддельные сайты. Пострадали также Большой театр, МХТ имени Чехова, стадион «Лужники» и футбольный клуб «Спартак» — а всего, как утверждается, было создано свыше 300 сайтов-двойников. Они теперь, как уверяют в СК, недоступны.

По предварительным данным, среди членов преступной группы были сотрудники call-центров, системные администраторы, курьеры, программисты, продавцы билетов, менеджеры по рекламе и многие другие. В ведомстве отмечают, что обыски по делу прошли в восьми регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Впрочем, о задержанных и общем количестве фигурантов дела пока не сообщается.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает до 6 лет заключения или до 1 млн рублей штрафа.