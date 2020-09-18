Полиция задержала в Ярославской области подозреваемого в убийстве двух детей в Рыбинске

Преступление произошло в минувший вторник. Тела двух сестер, 8 и 13 лет обнаружила их мать. Предполагаемый убийца — сожитель матери девочек. По словам следствия, он в прошлом году освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание по обвинению в особо тяжких преступлениях.