Правительство намерено сократить расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний

Об этом пишет газета РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на ближайшие три года.

Программа министерства здравоохранения недополучит почти 20 миллиардов рублей, пишет издание РБК. В рамках неё ведомство закупает дорогостоящие препараты для пациентов с рассеянным склерозом, муковисцидозом, гемофилией и другими редкими заболеваниями. Причина — сокращение бюджета правительством. Газета отмечает, что финансирование программы ближайшие несколько лет будет ежегодно уменьшаться на 12 процентов. Программа «14 высокозатратных нозологий» действует больше десяти лет. Её появление эксперты, опрошенные РБК, объяснили тем, что у регионов нет денег самим обеспечить такими лекарствами людей с редкими заболеваниями. Поэтому Минздрав собирает со всей страны заявки на наиболее дорогостоящие препараты и затем закупает лекарства на средства из федерального бюджета. Поскольку их сокращают, а исключить пациентов из программы невозможно Минздрав будет оказывать давление на фармакологические компании с целью удешевления препаратов, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. При этом он отметил, что бюджет по программе исполняется не всегда.

В этом году на закупку препаратов для людей с редкими заболеваниями как пишет РБК запланировано более полусотни миллиардов рублей.

Еще летом президент Владимир Путин говорил о том, что предлагает собирать деньги для помощи детям с редкими заболеваниями за счет повышения налога для части россиян.

Законопроект о повышении ставки по налогу правительство России внесло в Госдуму накануне.