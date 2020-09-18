Очный аукцион «Довлатовские дни» пройдет в Москве 19 сентября. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева.

Она уточнила, что мероприятие готовит галерея «Антиквариум». «Аукцион создан в поддержку фестиваля «День Д», который проходит в Петербурге, и посвящен Сергею Довлатову и его окружению. Там будет много лотов, например, рукописи Довлатова, его прижизненные издания, личные вещи, открытки, редкие экземпляры его книг и фотографии», — рассказала А.Принцева.

Она отметила, что организаторы хотят привлечь внимание поклонников творчества Довлатова и тех, кто заинтересован в создании его музея. «Это нужно, чтобы в следующем году мы попытались выкупить квартиру, где жил Довлатов, и сделать там музей. Сейчас она в плачевном состоянии — там просто клоповник», — заключила А.Принцева.