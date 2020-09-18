Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на 10 лет фигуристку Марию Сотскову

Об этом агентству ТАСС рассказал осведомленный источник. Дисциплинарный комитет РусАДА признал ее виновной в подделке медицинской справки. Кроме того, в крови Сотсковой было обнаружено запрещенное вещество.

Еще в июле сама спортсменка объявила о завершении карьеры.