Банк России рассмотрит сегодня вопрос о ключевой ставке

Эксперты ожидают, что он останется на прежнем уровне – 4,25%. В качестве аргументов они называют, в частности, быстрое восстановление экономики, передает агентство «Интерфакс». В России между тем, по словам аналитиков, во вторую неделю сентября вновь наблюдалось незначительное снижение цен. Ранее финансовый регулятор после паузы возобновил цикл смягчения денежно-кредитной политики.