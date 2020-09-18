Банк России рассмотрит сегодня вопрос о ключевой ставке

Эксперты ожидают, что он останется на прежнем уровне – 4,25%. В качестве аргументов они называют, в частности, быстрое восстановление экономики, передает агентство «Интерфакс». В России между тем, по словам аналитиков, во вторую неделю сентября вновь наблюдалось незначительное снижение цен. Ранее финансовый регулятор после паузы возобновил цикл смягчения денежно-кредитной политики.
2020-09-18T11:32:26+03:00
2020-09-18T11:32:26+03:00
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11:32, 18 сентября 2020
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