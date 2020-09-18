Правительство России собирается сократить бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Как пишет газета РБК, речь идет о программе Министерства здравоохранения под названием «Четырнадцать высокозатратных нозологий». В рамках нее ведомство централизованно покупает дорогостоящие препараты для тех, кто страдает от редких заболеваний.

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, с 2021 по 2023 годы программа может недополучить более 19 с половиной миллиардов рублей.

Как поясняют эксперты, эта программа появилась после того, как бюджеты регионов оказались не в состоянии обеспечить пациентов дорогостоящими лекарствами. В рамках нее в этом году были запланированы траты в общей сложности на 54 миллиарда рублей.