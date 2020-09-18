Волонтер «Роскомсвободы» подала иск с требованием запрета уличной системы распознавания лиц

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием запретить использование уличной системы распознавания лиц. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

По его словам, девушка нашла в интернете человека, торгующего данными, и анонимно заказала «пробив» своего лица.

«Все мы подозревали, что эти данные продаются на черном рынке, и решили это проверить. Мы посмотрели в интернете, есть ли там объявления по поводу того, чтобы пробить человека по фотографии. Было обнаружено 3 объявления. Она связалась с одним из этих людей, дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано», — рассказал С.Дарбинян.

Он добавил, что почти все адреса совпали с фактическим маршрутом девушки. Это стоило 16 тысяч рублей. «В отношении Анны было получено больше сотен снимков с камер и адресов, все траектории ее движения с пометками даты и времени. Причем некоторые фото сделаны во время пандемии, когда она гуляла в маске, но это не помешало камерам идентифицировать ее», — уточнил С.Дарбинян.

В «Роскомсвободе» считают, что московские власти не могут гарантировать защищенность данных. В своем иске Кузнецова назвала утечку серьезным нарушением права на неприкосновенность частной жизни и потребовала от ответчиков 100 тысяч рублей компенсации.

Ранее представители «Роскомсвободы» уже подавали иск по этому поводу, но суд отказался удовлетворить их требования. «Тогда московские власти отрицали, что они вообще используют технологию распознавания лиц. И суд нам отказал, сославшись на то, что мы этого не доказали. Теперь же у нас есть неопровержимые доказательства, которые мы зафиксировали в суде нотариально. Поэтому будем требовать запретить эту систему, пока не будут приняты какие-то гарантии и созданы механизмы, которые защищают людей от подобного рода утечек и злоупотреблений», — заключил С.Дарбинян.