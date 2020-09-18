8-й тур Российского футбольного Чемпионата стартует сегодня в Краснодаре

Для местной команды матч против Химок станет последней репетицией перед Лигой Чемпионов.

Из всех команд Премьер Лиги коронавирус сильнее всего затронул именно ФК Краснодар. Началось это еще в прошлом сезоне, когда была отменена игра кубанцев против Оренбурга и перенесен матч с московским Динамо. Да и в нынешнем турнире быки уже провели на одну игру меньше конкурентов. В минувшем туре Краснодар не сыграл с Ротором. В волгоградской команде была обнаружена вспышка Ковид-19.

В итоге 3 очка подопечные Олега Мусаева получили, но вот игровой практики в преддверии Лиги Чемпионов оказались лишены. Сегодня Краснодар сыграет против другого дебютанта РПЛ – подмосковных Химок. Которые в новом сезоне пока не побеждали и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице.



Матч «Краснодар» — ПАОК состоится уже в ближайший вторник. Ответная игра пройдёт в Греции спустя неделю. Победитель двухраундового противостояния попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.