Хакеров собираются привлечь к подготовке доклада о травле в интернете для Владимира Путина

О работе над документом заявил глава Совета по правам человека.

Члены СПЧ озаботились созданием цифрового кодекса – это свод правил для защиты пользователей в сети. В рабочую группу по разработке инициативы войдут, в том числе хакеры, которые разбираются во взломах и манипуляциях, говорит Валерий Фадеев в интервью газете «КоммерсантЪ». Конкретные имена хакеров и условия подобного сотрудничества, он не назвал.

В результате обсуждения президент получит доклад об основных проблемах граждан во всемирной паутине. К их числу Фадеев отнес травлю, мошенничество и слежку. В качестве примера травли глава СПЧ вспомнил про критику в адрес Леонида Рошаля, который комментировал обстоятельства отравления Алексея Навального.

Глава президентского совета считает, что нынешнее законодательство не справляется с защитой граждан в цифровой среде. При этом СПЧ при создании цифрового кодекса, по его словам, должен избежать защиты прав за счет подрыва свобод.



Критически к инициативе Фадеева отнеслись, в том числе адвокаты из международной группы «Агора».