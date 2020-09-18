Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России приблизился к шести тысячам

По данным оперативного штаба, число новых заболевших составило 5905 — это максимум с 20 июля. В Москве этот показатель преодолел отметку в 800 человек и это максимум с 26 июня.



Всего же в мире с начала пандемии количество заболевших стало более 30 миллионов.

Психологически важную отметку вирус преодолел за прошедшие сутки. Его летальность снижается, но количество новых случаев продолжает расти. Данные приводит американский университет имени Джона Хопкинса. США остается страной, которая пострадала в большей мере, чем остальные государства. Здесь инфекцией заразилось более 6 миллионов человек. Вторая и третья строчка в списке за Индией и Бразилией. Растет количество заболевших и в России. За прошедшие сутки показатель приблизился к 6 тысячам человек. В Москве впервые с 26 июня вирус обнаружили у более 800 человек, хотя по официальным данным темп прироста новых случаев в столице один из самых низких по стране – всего 0,2 процента. За сутки в Москве скончались 8 человек. Это меньше, чем в Санкт-Петербурге, Кемеровской и Свердловской областях.

В Израиле сегодня вводится новый всеобщий карантин, правительство приняло такое решение из-за серьезного увеличения числа заболевших – рассказал «Эху Москвы» работник медицинского центра Сураски в Тель-Авиве Дмитрий Вайсман.

Между тем, сегодня в Израиле начинают отмечать н Новый год по иудейскому календарю. Из-за этого один из министров подал в отставку, так как считает, что карантин нарушает права верующих.

В стране сегодня закрываются школы, рестораны, торговые центры и гостиницы. Жителей ограничат в перемещении, им разрешено отходить от домов не более чем на 500 метров.