Мать антифашиста Сутуги получила разрешение на похороны сына

Мать антифашиста и анархиста Алексея Сутуги получила разрешение у следователя на похороны сына. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Светлана Сидоркина.

«В среду мама Алексея получила разрешение у следователя на захоронение. Похороны состоятся в субботу. Прощание пройдет в Сахаровском центре», — рассказала она.

34-летний Алексей Сутуга 26 августа попал в больницу после уличной драки. Он получил травму головы, впал в кому и 1 сентября умер.

26 августа Мещанский суд Москвы арестовал по факту драки четырех человек: 27-летнего Сайхана Адаева, 21-летнего Ахмеда Гулоева, 21-летнего Ибрагима Балиева и 18-летнего Аслахана Садаева. Им предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть.

С.Сидоркина добавила, что дело находится в производстве Мещанского межрайонного следственного отдела управления СК по Москве. «То, что дела не было, связано с исключительно бюрократической волокитой — из одного ведомства они не могли передать в другое, поэтому все так долго длилось», — заключила адвокат.