В ФБК считают несостоятельными заявления Володина о причастности к отравлению Навального иностранных спецслужб

В Фонде борьбы с коррупцией считают несостоятельными заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального могли быть причастны иностранные спецслужбы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследования ФБК Георгий Албуров.

«Володин уже несколько дней несет подобную пургу. Но он очень неизобретателен. Это старые штампы, которые мы слышали уже много раз от всех», — отметил он.

Г.Албуров считает, что таким образом Володин пытается выкрутиться из ситуации. «Он же не может сказать, что гражданин России был отравлен на территории России боевым отравляющим веществом, которое есть в наличии только у России. Ему надо как-то выкручиваться из этой ситуации. Все, что он может придумать – это рассказывать про западные спецслужбы, которые проникли в Томск, выкрали с российских складов «Новичок» и им отравили Алексея. Здесь Володин просто выступает на стороне бизнесмена Евгения Пригожина – просто вбрасывает очередную версию», — заключил сотрудник ФБК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что немецким парламентариям нужно выяснить роль немецких спецслужб в истории с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. «Если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения. Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом», — сказал Володин.

Ранее он высказал мнение, что ситуация с Навальным — это провокация, за которой стоят спецслужбы иностранных государств. Володин также предположил, что она направлена на введение новых санкций против России и блокировку российских действий в Белоруссии.