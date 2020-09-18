Почти 30 стран осудили отключение интернета в Белоруссии

Среди них в том числе США, Франция, Германия и Великобритания. Авторы резолюции, которую опубликовал американский Госдепартамент, призывают Минск воздержаться от такой практики и соблюдать обязательства в области прав человека. В документе говорится, что сообщения о частичном или полном отключении интернета стали поступать после президентских выборов, результаты которых авторы обращения считают сфальсифицированными.
2020-09-18T10:33:48+03:00
2020-09-18T10:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 18 сентября 2020
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