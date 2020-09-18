Китай проводит клинические испытания одиннадцати видов вакцин от коронавируса

Четыре из них находятся в третьей, завершающей фазе, — объявил министр науки и техники страны Ван Чжиган. По его словам, ситуацию до сих пор не получается взять под контроль , с приходом осени и зимы может возникнуть новая вспышка.

Свою вакцину от коронавируса разрабатывают и другие страны. В России один из таких препаратов прошел государственную регистрацию и сейчас в Москве проводится его добровольное тестирование.