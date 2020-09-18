В Чехии впервые за сутки выявили более трех тысяч новых случаев коронавируса

Примерно столько же было обнаружено за весь март – это был первый месяц эпидемии, когда в стране действовал общенациональный карантин, — говорят в чешском Минздраве.



Всего с начала пандемии общее число инфицированных в Чехии составило более 44 тысяч, почти 500 пациентов скончались.