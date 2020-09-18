Совет по правам человека при президенте России собирается привлечь хакеров для подготовки доклада Владимиру Путину

В нем будет идти речь о травле пользователей в соцсетях и тотальной слежке с помощью камер видеонаблюдения, а также об утечке банковских данных, — рассказал газете «КоммерсантЪ» глава СПЧ Валерий Фадеев.

Совет также хочет предложить законодательную инициативу о защите прав граждан в цифровой среде. Эксперты, опрошенные изданием опасаются, что эта идея будет противоречить духу права . По их словам, в России уже действуют не менее шести федеральных законов, которые регулируют эти вопросы в интернете.