Владимир Путин и Александр Лукашенко оказались среди лауреатов так называемой Шнобелевской премии

Ее присуждают за сомнительные достижения в науке.

Президенты получили награду в номинации «медицинское образование». Жюри решило, что во время пандемии коронавируса Путин, Лукашенко, а также Дональд Трамп, Борис Джонсон, лидеры Турции, Туркмении, Бразилии и Мексики доказали, что политики оказывают значительное большее влияние на жизни людей, чем врачи и ученые.

Ведущий онлайн-церемонии, которую провели из Гарвардского университета, отметил, что шнобелевская премия присуждается белорусскому президенту уже во второй раз. 7 лет назад Александра Лукашенко вместе с милицией наградили за запрет публичных аплодисментов и штраф однорукого инвалида, который нарушил этот запрет.

Лауреатами в этом году также стали ученые, изучавшие рев аллигаторов под гелием, связь бровей и нарциссизма, а также проводившие эксперименты со стоячими волнами в дождевых червях и ножами из замороженных фекалий, отмечает интернет-издание N+1.

Одним из призов стала копия зимбабвийской банкноты в 10 триллионов местных долларов.

Шнобелевская премия вручается ежегодно с 1991 года.