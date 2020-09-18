Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного ливня, который обрушился на город в четверг вечером

О том, что погода ухудшится, москвичей предупредили заранее. Мэр Сергей Собянин попросил жителей города без необходимости на улицы не выходить. За несколько часов атмосферное давление упало на 20 пунктов, что стало причиной сильного ветра, порывы которого достигали 26 метров в секунду. Он валил деревья и срывал конструкции. В Бирюлево на машины бросило часть металлического навеса. На станции Бутово дерево упало на лестничный переход. В подмосковном Солнечногорске дерево рухнуло на остановку. Травмы получили три человека. На город обрушился сильнейший ливень. За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Особенно пострадали северные районы Москвы, впрочем, подтопленным оказались и Большая Никитская улица, и Газетный переулок в центре столицы. Всего поступило около 20 обращений.



Желтый уровень опасности сохранится в Москве и сегодня, но ветер таким сильным уже не будет. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.