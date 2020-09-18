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10:02, 18 сентября 2020

Володин назвал отравление Навального провокацией, за которой, по мнению председателя ГД, стоят иностранные спецслужбы

Вячеслав Володин назвал отравление политика Алексея Навального провокацией, за которой, по мнению председателя Госдумы, стоят иностранные спецслужбы.

Вывод о возможной причастности стран Запада Вячеслав Володин сделал после принятой вчера депутатами Европарламента резолюции из-за Алексея Навального. В ней Евросоюзу предложили, в том числе, ввести ограничения против фигурантов расследований политика и его Фонда борьбы с коррупцией и приостановить строительство газопровода Северный поток-2. По мнению спикера Госдумы, провокация с отравлением Навального была направлена на введение новых антироссийских санкций и блокировку действий Москвы в Белоруссии. Володин предложил парламенту Германии обсудить ситуацию вокруг оппозиционного политика и понять, насколько в происходящем «замешаны иностранные спецслужбы и чиновники». Председатель Госдумы также считает, что европейские депутаты вмешиваются в дела Белоруссии. Володин расценил это как попытку подменить органы власти. По мнению председателя Госдумы если сопоставить резолюцию с другими недавними действиями стран Запада станут понятны обвинения в адрес Москвы.

Алексей Навальный почти месяц находится в больнице Берлина. Он почти три недели провел в коме. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции подтвердили, что ведущий критик Кремля был отравлен ядом из группы Новичок, Запад считает, что его продолжают разрабатывать в России. Канцлер Ангела Меркель ждет разъяснений от Москвы.

У российской полиции есть некоторые улики по делу об отравлении Алексея Навального, — говорят в Фонде борьбы с коррупцией. Как сказала в эфире YouTube-канала «Навальный.лайф» юрист фонда Любовь Соболь, речь идет, в частности, о той одежде, в которой был политик, когда его госпитализировали.

Накануне представители ФБК и сетевое издание «Проект» написали, что отравление ведущего критика Кремля произошло в гостинице, а не в аэропорту или самолете. Немецкие специалисты нашли следы яда на бутылке воды, из которой Навальный пил в томском отеле, где останавливался.



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