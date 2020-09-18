Пять человек пострадали из-за непогоды в Московской области

Они получили травмы при падении конструкций и деревьев, рассказали агентству «Интерфакс» в областном управлении МЧС. Более 20 автомобилей повреждены, свыше ста деревьев повалены, в 65 населенных пунктах нарушено электроснабжение. К утру подача электроэнергии была восстановлена.

Один человек пострадал во время урагана в Москве. На стадионе Крылья Советов из-за порывов ветра упали футбольные ворота, из-за этого находившийся там житель Москвы получил, по предварительной информации, перелом позвоночника – рассказал источник агентства «Интерфакс».

Шквалистый ветер повалил в столице более 120 деревьев, около 40 автомобилей получили повреждения.

По оценке метеорологов менее чем за сутки в столице выпало до 70% месячной нормы осадков.