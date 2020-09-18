Израиль с сегодняшнего дня вновь вводит жесткие карантинные меры

В течение трех недель жителям страны не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более полукилометра без особой надобности, закрываются гостиницы, кинозалы, тренажерные залы и бассейны.

В стране уже вводились жесткие ограничения с середины марта по начало мая — работали только продуктовые магазины и аптеки, были запрещены собрания, ограничено количество пассажиров в автомобилях. Однако в июне, после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавируса.